Fenerbahçe'de en çok konuşulan konu Mesut Özil’in kadro dışı kalması. Teknik direktör İsmail Kartal ile Mesut arasında yaşanan fikir ayrılıkları, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde zirve yaptı.

Maça 11'de çıkan yıldız futbolcu, performansıyla beklentilerin gerisinde kalmıştı. Devre arasında oyundan alınan deneyimli orta sahanın, bu karara sert şekilde tepki gösterdi.

Mesut Özil’i hazır olmadan oynatmayı düşünmeyen ve yıldız futbolcunun performansının artması gerektiğini savunan İsmail Kartal, yaşanan tartışmanın ardından son kararını verdi.

Ortak kararla kadro dışı

Soyunma odasında oluşan gergin havadan rahatsız olan Kartal, bu durumun takımdaki ikincilik hedefini de etkileyeceğini yönetime bildirdi. Mesut, İsmail Kartal ve sarı lacivertli yönetimin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Konyaspor maçında şutu ve isabetli ortası olmayan yıldız isim, 5 kez top kaybetti. 36 defa topla buluşan Mesut, yüzde 87,1 pas isabetiyle oynarken sarı lacivertli takıma gol yollarında katkı sağlayamadı.

Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan bir diğer oyuncu Ozan Tufan da, forma adaletsizliği yaşandığını öne sürdü ve oynatılmadığı için tepki gösterdi.