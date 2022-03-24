Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de kadro dışı şoku yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekipte takım kaptanlarından Mesut Özil ile Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı.

"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."

33 yaşındaki Mesut Özil, son oynanan Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

Sarı lacivetli forma ile 37 maça çıkan Mesut 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ozan Tufan ise bu sezon 18 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.