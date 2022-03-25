Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenman
[Fotoğraf: Beşiktaş]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Valerien Ismael takımla ilk çalışmasını yaptı.
Siyah-beyazlı takım, göreve getirilen Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce Valerien Ismael'in futbolcularla tanışma toplantısı yaptığı ifade edildi.
Antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından minyatür kalelerin kullanıldığı maçlar yaptığı vurgulandı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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