Satranç Türkiye Kupası müsabakaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye'de yaklaşık bir milyon lisanslı satranç sporcusu bulunuyor. Organizasyonda ise yaşları 8 ile 80 arasında değişen 280 sporcu yarışıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri de gösterilen ilgiden memnun. Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, şunları söyledi:

"Bu yıl Türkiye Kulüpler satranç Şampiyonası başta olmak üzere 1'nci Lig 2'nci lig ve süper ligi de hayata geçireceğiz. Takvimi çok yakında açıklayacağız. Geciktirmemizin tek nedeni fide takviminin olimpiyatların şu an için tam olarak ilan edilmemiş olması."

Katılımcılar, 11 tur üzerinden mücadele edecek. 8 gün sürecek şampiyona, 1 Nisan'da sona erecek.