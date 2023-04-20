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Spor
AA 20.04.2023 20:10

Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda finale kaldı.

Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu, İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ardından yarı finalde karşılaştığı İtalyan Dalma Caneva’yı 10-0'lık skorla geçen milli sporcu, adını finale yazdırdı.


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