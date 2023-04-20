Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.
Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu, İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ardından yarı finalde karşılaştığı İtalyan Dalma Caneva’yı 10-0'lık skorla geçen milli sporcu, adını finale yazdırdı.
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 20, 2023
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu, İtalyan rakibini teknik üstünlükle mağlup etti ve finale yükseldi.
Yarın altın madalya maçı var! Tebrikler Buse! pic.twitter.com/2N0MtWIYEl