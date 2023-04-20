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Spor
AA 20.04.2023 18:48

PFDK'dan 2 Süper Lig ekibine para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki disiplin ihlalleriyle ilgili 2 kulübe para cezası verdi.

PFDK'dan 2 Süper Lig ekibine para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir, 15 Nisan'daki İstanbulspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 18 bin lira ceza aldı.

MKE Ankaragücü ise 15 Nisan'daki Fenerbahçe maçında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesi nedenleriyle toplam 181 bin lira para cezasına çarptırıldı.

2 oyuncuya men cezası

Yukatel Kayserisporlu oyuncu Seyedmajid Hosseini, 14 Nisan'daki Galatasaray, Corendon Alanyasporlu oyuncu Umut Güneş ise 14 Nisan'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men edildi.

PFDK, Fraport TAV Antalyasporlu bazı taraftarların 14 Nisan'daki Corendon Alanyaspor maçında çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle, elektronik kartlarının bloke edilerek bir sonraki müsabakaya girişlerini engellemeye yönelik karar aldı.

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