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Spor
TRT SPOR 20.04.2023 17:10

Galatasaray Mauro Icardi'yi bırakmak istemiyor

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldız için Paris Saint-Germain ile görüşmelerini hızlandırdı.

Galatasaray Mauro Icardi'yi bırakmak istemiyor

Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Yapılacak takviyelerin yanı sıra, takımda kiralık olarak forma giyen isimler için de görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'yi kadroda tutmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisini almak için Paris Saint Germain ile temaslarını hızlandırdı.

Taraftarlarla da iyi ilişkileri olan Icardi, sarı kırmızılı takımda kalmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta, 14 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Diğer yandan, Mauro Icardi'nin sakatlığı çok ciddi değil. Alanya deplasmanında sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkan Arjantinli futbolcunun, pazar günü Vavacars Fatih Karagümrük maçında görev yapacak.

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