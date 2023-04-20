MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet

MKE Ankaragücü ile Giresunspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı MKE Ankaragücü kazandı.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 54. ve 90+7. dakikalarda Sowe ile 74. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti.

Bitexen Giresunspor'un tek golünü ise 44. dakikada kendi kalesine Diack attı.

Ligdeki 9. galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaşan, MKE Ankaragücü 31 puana yükseldi. Ligdeki 13'üncü yenilgisini alan Bitexen Giresunspor küme hattından çıkmadı ve 27 puanda kaldı.

Sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakika Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Sowe'un kafayla kale sahasının içine çevirdiği topa Zahid ve Hanousek dokunamayınca, boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan rahat bir şekilde kontrol etti.

37. dakikada Emre Kılınç'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören mesafeden çektiği sert şutu kaleci Ferhan Kaplan, sağına uzanarak tokatladı.

GOL - GİRESUNSPOR ÖNE GEÇTİ - 44. dakikada konuk ekip duran top organizasyonuyla öne geçti. Görkem Sağlam, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu sert bir şekilde kale sahasının içine yolladı. Ev sahibi ekipte Diack, gelen ortada topa ters bir dokunuş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1.

45+1. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Ali Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinde auta gitti.

MKE ANKARAGÜCÜ ATTI VAR İPTAL ETTİ - 45+3. dakikada MKE Ankaragücü'nün kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-lacivertliler hızlı gelişen atakta Kitsiou'yla golü buldu. Ancak VAR uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Mujakic'in kendi yarı sahasında rakibine faul yaptığını belirleyerek gol kararını iptal etti.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 54. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kazanan Ali Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ceza yayının önündeki Chatzigiovanis'e kazandırdı. Chatzigiovanis'in pasıyla ceza sahasına giren Ali Sowe, açısı dar olmasına rağmen kale sahasının sağ çaprazından sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1.

63. dakikada sol kanatta Hanousek'in ceza sahasına ortasına Kitsiou'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın tokatladığı top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 74. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pedrinho'nun ceza yayı gerisinden çektiği şutta savunmaya çarpan top, ceza sahasının içindeki Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

76 dakikada Kitsiou'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Chatzigiovanis'in şutunda Ferhat Kaplan topu ayağıyla kornere gönderdi.

88. dakikada Chatzigiovanis'in yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta top yan direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Pedrinho, kendi yarı sahasından rakip yarı alana taşıdığı topu ceza sahasına koşu yapan Chatzigiovanis'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Chatzigiovanis, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Sowe'a attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1.

MKE Ankaragücü, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Mujakic, Atakan Çankaya, Malcuit, Hanousek, Diack (Dk. 46 Djokanovic), Zahid (Dk. 46 Chatzigiovannis), Taylan Antalyalı (Dk. 90+8 Arda Kızıldağ), Emre Kılınç (Dk. 65 Moreira), Sowe (Dk. 90+8 Oko).

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Faruk Can Genç (Dk. 70 Alper Uludağ), Campuzano (Dk. 77 Kadir Seven), Mejia, Serginho (Dk. 86 Mert Han Kurt), Görkem Sağlam, Kuwas (Dk. 70 Doğan Can Davas), Bajic.

Goller: Dk. 44 Diack (Kendi kalesine) (Bitexen Giresunspor), Dk. 54 ve 90+7 Sowe, Dk. 74 Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: 45+5 Ferhat Kaplan, Dk. 56 Arias (Bitexen Giresunspor), Dk. 82 Hanousek (MKE Ankaragücü)