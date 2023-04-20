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Spor
AA 20.04.2023 16:16

Dünya Şampiyonası'na katılacak Erkek Boks Milli Takımı belirlendi

Dünya Şampiyonası'na katılacak Erkek Boks Milli Takımı'nın 11 kişilik kadrosu belli oldu.

Dünya Şampiyonası'na katılacak Erkek Boks Milli Takımı belirlendi

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 sporcu ile başlayan kampta, şampiyonaya katılacak sporcular belirlendi.

Özbekistan'da 30 Nisan'da başlayacak şampiyonada Türk Milli Takımı'nı 48 kiloda Nurullah Oyan, 51 kiloda Samet Gümüş, 54 kiloda Enver Muzaffer, 57 kiloda Batuhan Çiftci, 63,5 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 67 kiloda Fatih Kaya, 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Hakan Koç ve 92 kiloda Berat Acar temsil edecek.

Milli takım antrenörlerinden Tuncay Tavukçu, çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek, "Sporcuların moral ve motivasyonu iyi. 28 Nisan'a kadar çalışmaları burada sürdüreceğiz." diye konuştu.

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