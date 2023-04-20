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Spor
AA 20.04.2023 16:07

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
[Fotograf: AA]

TBF Başkanı Türkoğlu mesajında, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle daha zor ve buruk bir bayram yaşayacaklarını belirtti.

"Milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım. Ülkemizi vuran deprem felaketlerinin ardından hepimiz için daha zor ve buruk bir bayram yaşayacağız. Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol camiasının destekleriyle, Hatay’da depremzedeler için hazırlanan basketbol köyü konteyner yerleşkemizde, Ramazan Bayramı öncesi AFAD koordinasyonuyla yerleşimi başlattık. Afet bölgesindeki çalışmalarımızı sürdürecek, depremzede vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte olunca bütün zorlukları aşacağımızı, yaralarımızı beraber saracağımızı biliyoruz. Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve huzur dolu nice güzel bayramlar diliyorum."

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Basketbol Hidayet Türkoğlu Ramazan Bayramı
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