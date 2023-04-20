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Spor
DHA 20.04.2023 16:30

Fenerbahçe Erden Timur'u savcılığa şikayet etti

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo transferine ilişkin Fenerbahçe'nin teklifini gösteren belgeyi canlı yayında paylaşması hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Fenerbahçe Erden Timur'u savcılığa şikayet etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta bir televizyon kanalında yayımlanan programda Erden Timur'un, Fenerbahçe Futbol AŞ.'ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldı.

Açıklamada, hukuki adımlar şu şekilde sıralandı:

"Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak 'haksız rekabet' ve 'ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması' suçlarından, söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.

Dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun, 'haksız rekabet' hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.

- Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde, FIFA Etik Mevzuatı'nın (FIFA Code of Ethics) 17. maddesinde düzenlenen gizlilik yükümlülüğü hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış, bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir."

Milyonların önünde sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleriyle taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki talebimiz sürecektir."


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