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Spor
İHA 20.04.2023 17:05

Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi

Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Ümraniyespor, Mustafa Er'le prensip anlaşmasına vardı.

Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi

Spor Toto Süper Lig’de 23 puanla 18. sırada yer alan Ümraniyespor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmıştı.

Vakit kaybetmeden arayışlara başlayan İstanbul temsilcisi, Şenol Can'la bir görüşme yaptı ancak sözleşme aşamasında çıkan pürüzler sebebiyle imzalar atılamadı.

Ümraniyespor, son görüşmelerden sonra ise Mustafa Er ile prensip anlaşmasına vardı. Er mukaveleye verilecek son detayların ardından imzalar atılacak.

43 yaşındaki teknik direktör kariyerinde daha önce Bursaspor ve Kırşehir Belediyespor'da görev yaptı. HangiKredi Ümraniyespor ligde 28 maç sonunda 23 puanla son sırada yer alıyor.

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