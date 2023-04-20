Sivasspor Trabzonspor'u 4 golle geçti

Sivasspor ile Trabzonspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Bu sezon Avrupa kupalarındaki performansını ligde taşıyamayan Sivasspor, kötü gidişe taraftarı önünde son verdi. Trabzonspor'u 4 golle geçen Sivasspor, ligde 2 maç sonra kazanarak 34 puana yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaştı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Saiz, 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 58. dakikada Saiz ile 90+3. dakikada Caicedo filelerle buluşturdu.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ilk karşılaşmasından istediği sonuca ulaşamadı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan bordo mavililer, kötü gidişata son veremedi ve 45 puanda kaldı.

Trabzonspor'un tek golünü ise 11. dakikada Markovic attı.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edememişti.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada ilk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. Gradel'in sol çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği topa Yatabare'den önce son anda savunmaya ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 11. dakikada konuk ekip golü buldu. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Markovic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu. 0-1

PENALTI GOL - 27. dakikada Sivasspor penaltıdan eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda kaleci son anda sağına uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun takibinde Hakan Arslan, Larsen ile mücadelesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Saiz, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı. 1-1.

[Fotoğraf: AA]

32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasına Yatabare'nin vuruşunda, top az farkla auta gitti.

34. dakikada kırmızı-beyazlılar sağ kanattan yine etkili geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

GOL - 37. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe doğru ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla kaleye gönderdiği top, Hüseyin Türkmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan etkili ortasında, ceza sahasında savunma son anda araya girerek topu taca gönderdi.

GOL - 58. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının gerisinde pres yaparak topu kazanan Charisis, pasını yan tarafındaki Saiz'e aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu. 3-1.

64. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Erdoğan Yeşilyurt topu içeriye çevirdi. Yatabare'nin altıpas üzerinde yaptığı topuk vuruşunda kaleci son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

78. dakikada Bartra'nın topuk pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Bardhi'nin aşırtma vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 90+3. dakikada altıpas üzerinde topla buluşan Caicedo'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 4'üncü kez Trabzonspor filelerine gitti. 4-1.

Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Charisis (Dk. 89 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 85 N'Jie), Hakan Arslan (Dk. 72 Ulvestad), Gradel, Yatabare (Dk. 89 Caicedo), Saiz (Dk. 85 Cofie).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Larsen, Siopis, Bardhi (Dk. 79 Lahtimi), Doğucan Haspolat (Dk. 65 Umut Bozok), Markovic (Dk. 65 Naci Ünüvar), Yusuf Yazıcı (Dk. 29 Denswil), Gomez (Dk. 46 Hamsik).

Goller: Dk. 11 Markovic (Trabzonspor), Dk. 27 Saiz (penaltıdan), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 58 Saiz, Dk. 90+3 Caicedo (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 22 Larsen (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Denswil (Trabzonspor)