Şampiyonaya eleme turundan başlayan Evin Demirhan Yavuz, Azerbaycanlı Mariya Stadnik’e 14-4 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesi sebebiyle repesajda mücadele etme hakkı kazandı.
Repesaj müsabakasında Fransız Julie Martine Sabatie’yi 1-1’lik skorla geçen Evin, bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında da da milli sporcu, Polonyalı Anna Lukasiak’ı 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Evin Demirhan Yavuz'dan bronz madalya!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 20, 2023
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda sporcumuz Evin Demirhan Yavuz, Polonyalı rakibini mağlup etti ve Avrupa üçüncüsü oldu.
Tebrikler ve teşekkürler Evin! pic.twitter.com/gF0eIy4F5u