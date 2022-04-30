Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burak Elmas yeni seçim tarihini duyurdu
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 4-11 Haziran tarihine seçim kararı alacaklarını söyledi.
Burak Elmas: Galatasaray'da seçim 4-11 Haziran'da olacak. pic.twitter.com/L67SejHjvL— TRT Spor (@trtspor) April 30, 2022
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Etiketler: Burak Elmas Galatasaray
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