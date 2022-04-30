Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Can Bozdoğan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Domagoj Vida kadroda yer almadı.
Teknik direktör Valerien Ismael'in belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Alex Teixeira.
Yukatel Kayserispor maçı kamp kadromuz. #KYSvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/qQ4J6gqjIT— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 30, 2022
Etiketler: Beşiktaş
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