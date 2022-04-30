İttifak Holding Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

VavaCars Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Samed Onur ile 84. dakikada Yann Karamoh ağlarla buluşturdu.

Konyaspor'un tek golünü ise 23. dakikada Zymer Bytyqi attı.

Avrupa kupalarına gitme yolunda kritik bir galibiyet alarak beşinci sıraya yükselen VavaCars Fatih Karagümrük, yenilmezlik serisini 4 maça çıkartarak puanını 53 yaptı.

Ligdeki ikincilik yarışında yara alan İttifak Holding Konyaspor 64 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İttifak Holding Konyaspor, 4-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 23. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol çaprazdan şutunda, top ağlara gitti. 1-0

29. dakikada topla hareketlenen Ahmed Musa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

42. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Pesic'in sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Musa'nın şutunu defans uzaklaştırdı.

48. dakikada topla hareketlenen Michalak ceza sahası içinde topu Ahmed Hassan'a bıraktı. Bu oyuncunun kaleyi çaprazdan gören yerden şutunda top, direk dibinden dışarı çıktı.

62. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Luckassen'in arka kale direği önünde dokunuşunda top auta gitti.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 81. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Karamoh'un ara pasına hareketlenen Samed Onur, topu ağlara gönderdi: 1-1

GOL - 84. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol kanattan ortasında altı pas üzerinde dokunan Karamoh, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 70 Amilton), Çekiçi (Dk.76 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 76 Cikalleshi)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Emre Mor (Dk. 86 Salih Dursun), Biglia (Dk. 46 Bistrovic), Adnan Uğur (Dk. 46 Levent Mertcan), Ahmed Musa (Dk. 69 Karamoh), Borini (Dk. 79 Samed Onur), Pesic

Goller: Dk. 23 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 81 Samed Onur, Dk. 84 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 19 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor)

İlhan Palut: Maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık

Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli maçı kaybettiklerini söyledi.

"Oyunu kontrol içerisinde bitirmeyi planlarken üst üstü gelen iki golle maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık. Gerçekten çok üzgünüm. İkinci yarıdaki futbol hiç tahmin edici değildi. Buna karşın yenilebileceğimiz bir ortam hiç bir şekilde yoktu. Bugün canımız yandı ama kırılma anları futbolda her şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi."

Palut, bir gazetecinin, maçın son bölümünde yaşanan gerginliği sorması üzerine konuştu.

"Kazanacağımızı düşündüğümüz bir maçın elimizden kaçmasının verdiği gerginlik, rakipte de geriden gelip maçı almanın fazla heyecanıyla bazı elektriklenmeler oldu. Benimle olan kısım, sadece topu almaya gittim. Kulübeye gelen topu oyuna dahil etmenin derdindeydim, vermek istemediler. Arkamda neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorum. Futbol adamıyız, defalarca ile bu durumlarla karşı karşıya geleceğiz. Böyle gerilmeler olabilir maçlarda ama daha sakin olmamız lazım."