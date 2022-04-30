Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetti.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 45. dakikada Trezeguet ile 52. dakikada penaltıdan Deniz Türüç filelerle buluşturdu.

Kasımpaşa'nın gollerini ise 43. dakikada Mamadou Fall ile 79. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisini 5 maça çıkartarak 60 puana yükseldi.

Süper Lig'de son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa, 2 maç sonra yenilerek 47 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir​​​​​​​, 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, ceza yayı önündeki Eysseric'e pasını attı. Açısını düzelten Eysseric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

GOL - 28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Trezeguet'nin sol kanattan altı pas önüne gönderdiği topa Gulbrandsen kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

GOL - 43. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Eysseric'in ön direğe yaptığı ortada Fall kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

45. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Gulbrandsen'den aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutu savunmadan döndü, bir kez daha topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 51. dakikada Medipol Başakşehir'in Trezeguet, kaleci Ertuğrul ile girdiği mücadelede sonrasında yerde kalınca kazılan penaltı atışını 52. dakikada Deniz Türüç kullandı. Deniz'in yerden köşeye kullandığı atışta kaleci Ertuğrul'un eline de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3.

61. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Caiçara'dan aldığı pasla rakibinden vücut çalımıyla kurtulan Gulbrandsen, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Gulbrandsen'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL - 78. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Eysseric'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Travnik gelişine vurdu, ceza sahasında yerde seken topa Muleka kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3.

83. dakikada gelişen konuk ekibin atağında, Mahmut sol kanattaki Serdar'a pasını attı. Serdar'ın gelişine ceza sahasına çevirdiği topa Gulbrandsen yatarak vurdu, kaleci Ertuğrul son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

83. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasındaki Umut'a pasını attı. Umut'un ayak içi şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar'ın ayak içiyle uzak köşeye gönderdiği top yan direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-2 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka (Dk. 46 Umut Bozok), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 90 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Eysseric, Mabil (Dk. 46 Travnik), Muleka

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte (Dk. 77 Salih Uçan), Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 90 Chadli), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Gulbrandsen (Dk. 90 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 28 Gulbrandsen, Dk. 45 Trezeguet, Dk. 52 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Fall, Dk. 78 Muleka (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Tolga Ciğerci, Dk. 90+1 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sami Uğurlu: İkinci yarıda maçı çevirme adına her şeyi yaptık

Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maç öncesinde iki denk takımın mücadelesi olacağını söylemiştik. İzleyenlerin zevk aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk yarıya kötü başladık ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Geriden çıkarken kaybettiğimiz toplar nedeniyle goller yedik. Sakatlanan iki stoperimizi ciddi şekilde aradık bu maçta. İkinci yarıda maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Mücadele verdik ama başarılı olamadık. Rakibi tebrik ediyoruz. İnanılmaz mücadele edip koşan bir takımımız var. Kalan maçları kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Sami Uğurlu, karşılaşma sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu.

"Oyuncumuzun topu onlara atmasını istedi Emre hoca. Ama ilk yarıda Trezeguet’nin kapıp gittiği topta oyuncusuna bir şey söyledi mi merak ediyorum. Oyuncular da reaksiyon olarak tepki gösterdiler. Bir şeyi eleştirirken önce kendilerine bakacaklar ondan sonra karşı tarafı eleştirecekler."

Erdinç Sözer: Avrupa için oynuyoruz. Bugün galibiyeti çok hak ettik

Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Önemli bir maçtı. Sezonun sonu geliyor. Hedeflerimizi kararlaştırmıştık. Avrupa için oynuyoruz. Bugün galibiyeti çok hak ettik. İlk yarıda çok domine edemedik oyunu. Kasımpaşa çok iyi bir takım. Yine de oyunumuzu sahaya yansıtıp ilk golü bulduktan sonra 2. ve 3. golü bulup maçı bitirmemiz lazımdı. İlk kontradan golü yedik ve ilk yarı 1-1 bitecek derken takımımız hızlı şekilde golü buldu ve devreye önde girdik. İkinci yarıda 3. golü bulduk. Maçta biraz kavga gürültü oldu ama bunlar normal şeyler. İyi savunduk ve maçı kazanmasını bildik. Önemli bir galibiyet aldık ve bunun için mutluyuz. Hedeflerimizi söylemiştik. Her zaman üst sıralar için oynuyoruz. Konyaspor mağlup oldu. Biz maçtan maça bakıyoruz. Haftaya sahamızda Galatasaray'la oynuyoruz. Maçları hesaplayacağız ve sonrasında bakacağız. Hedefimiz üst sıralarda yer almak."

Erdinç Sözer, "Duarte sakatlandı. Okaka'nın da sakatlığı var. Bu iki oyuncu Galatasaray maçına yetişecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

"Okaka geçen haftadan bu yana sakattı. Bireysel çalışıyor. Biz onu yavaş yavaş takıma katmaya çalışacağız. Duarte ilk yarıda çıktı. Donk’un müdahalesi sonrasında sakatlandı. Yarın bakacağız. Haftaya oynamasını isteriz tabii ki."