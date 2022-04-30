Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelmeye başladı. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Bordo-mavili taraftarlar, coşkularını zaman zaman davul çalarak ve marşlar söyleyerek gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

[Fotoğraf: AA]