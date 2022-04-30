Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü divan kurulu toplantısında açıklamada bulunan Hamamcıoğlu, bugün konuşma kürsüsüne farklı bir amaçla çıkmayı planladığını belirtti.

"12 yaşında girdiğim Tevfik Fikret Salonu'nda bu kadar üzücü bir manzara ile hiç karşılaşmadım. Boş sandıklar ve genel kurul iradesiyle seçilmiş yönetim kurulu üyelerinden kimse yok. Galatasaray bunu hak etmiyor. Genel kurul üyeleri olarak bunun altında kalmayacağız."

Hamamcıoğlu, son divan kurulu toplantısında bazı önemli konulara dikkat çekti.

"Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim. Sayın Burak Elmas'ın şahsında ve ona omuz veren yönetim kurulu nezdinde bunu çok net yaşıyoruz. Samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim. Boş sandıklar, boş yönetim kurulu masası... Burak Elmas konuşmalarında şeffaf değil, bir ilizyonist gibi davranıyor. Ne söylediği anlaşılmıyor, arkasından ne çıkacağı belli değil. Dün katılmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, 21-28 Mayıs tarihlerini önerdik, kendisi prensipte 'olur' dedi. 'Yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirip, haber vereceğim.' dedi. Şimdi soruyorum, hangi yönetim kurulu üyeleri önermiş olduğumuz 21-28 Mayıs tarihlerine 'hayır' dedi ki Sayın Burak Elmas bunu kabul edemedi. O arkadaşların buraya gelip bunun hesabını vermeleri lazım. Çünkü genel kurulu kandırarak seçildiler. Bunun hesabını genel kurul üyeleri olarak soracağız. Şu utanç verici manzarayı unutmayalım, unutturmayalım."

Hamamcıoğlu, Galatasaray'da tarihi bir günün yaşandığını aktardı.

"Bundan herkesin ders çıkarması lazım. Bir seçim sürecine girmiştik, bugün yapılacaktı. Harici müdahalelerle Galatasaray'ın genel kurul iradesine ipotek konmuştur. Bunun başka tarzı yoktur. Altta yatan sebepler nedir? Acaba bu seçim süreci uzatılarak, bir üçüncü aday ya da başka başkan adayları için mi hazırlık yapılıyor? Bu adayların önünü kesmek doğru olmaz elbette ama bu adaylar şaibe altında kalacaklardır. Bunu şimdiden bilsinler. Galatasaray tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır. Bundan herkes emin olsun."

Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve yönetim kuruluna çağrıda bulundu.

"Sayın Başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları, bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen burada kalmaya neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Eğer dahilde ve hariçte bir taahhüdünüz varsa bunu bizimle paylaşın, biz genel kurul olarak bu taahhütleri yerine getirir, sizi darda bırakmayız. Ama lütfen bunları bizimle şeffaf olarak paylaşın. Kime ne söz verdiniz de yerine getiremiyorsunuz?"