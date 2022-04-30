NBA play-off'ları ilk turunda tek maç oynandı. Grizzlies, Timberwolves'u eleyerek konferans yarı finaline adını yazdırdı.

Grizzlies'da Desmond Bane ve Dillon Brooks, 23'er sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'da Anthony Edwards'dan 30 sayı, Jaden McDaniels'den 24 sayı ve Karl-Anthony Towns'dan 18 sayı ve 10 ribaunt mağlubiyeti engelleyemedi.

Memphis Grizzlies, yarı finalde Golden State Warriors ile karşılaşacak.

NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi

Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivot Joel Embiid'in göz çukurunda kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Toronto Raptors'ı eledikleri Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında sakatlanan Embiid'in sağ göz çukurunda kırık saptandı.

Son 5 yıldır all-star seçilen 28 yaşındaki basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bilgi verilmedi. Embiid, benzer sakatlığı 2017-18 sezonunda sol gözünde yaşamış ve 3 hafta basketbol oynayamamıştı.

Maç başına 30,6 sayı, 11,7 ribaunt ürettiği normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Embiid'in, play-off'ta ise 26,2 sayı, 11,3 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

76ers, konferans yarı finalinde Doğu Konferansı lideri Miami Heat ile karşılaşacak.