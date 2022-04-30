Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Vida Kayserispor maçında oynayamayacak
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen antrenman sonrası sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden Vida Acıbadem Fulya Hastanesinde MR görüntülemesi yapıldı.
Uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilen ve tedavisine başlanan Vida, Yukatel Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Domagoj Vida’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/SgfTfjoIK8— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 30, 2022
Etiketler: Beşiktaş
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