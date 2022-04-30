MKE Ankaragücü ile Yılport Samsunspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

1. Lig'de son 4 haftaya lider giren MKE Ankaragücü, Samsunspor'la berabere kalması durumunda ilk 2 sırada yer almayı garantileyecek ve bir sezon sonra tekrar Süper Lig'e dönecek.

Aynı gün ve saatte oynanacak maçlarda Royal Hastanesi Bandırmaspor'un, Ankara Keçiörengücü'nü, İstanbulspor'un da Eyüpspor'u yenememesi durumunda sarı-lacivertliler, Samsunspor'a yenilse dahi Süper Lig'i garantileyecek.

MKE Ankaragücü, istediği sonucu alması durumunda alt ligden Süper Lig'e 5. kez yükselecek. Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

Belediyelerden destek

Ankara'da ilçe belediyelerinin birçoğu, belediye binalarına MKE Ankaragücü bayrakları asarak Süper Lig yolunda sarı-lacivertlilere destek verdi.

Ankara'nın ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan sarı-lacivertliler için başkentin çeşitli yerleri de bayraklarla süslendi.

Ligde 35. haftaya 46 puanla giren Samsun temsilcisi, MKE Ankaragücü'nü yenerek play-off umudunu gelecek haftalara taşımak istiyor.

Teknik direktör Yücel Uyar'ın Altınordu maçında ilk 11'de görevlendirdiği genç oyuncular Polat Yaldır, Yunus Emre Çift ve Melih Altıkulaç'a bu karşılaşmada da şans vermesi bekleniyor.

Yılport Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Recep Burak Yılmaz ve Ali Kılıç ise kadroda yer almıyor.