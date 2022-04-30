Yeni Hatay Stadı'nda konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u Leandro Kappel'in golüyle 1-0 mağlup eden Altay, puanını 33'e çıkardı.

Ligde son galibiyetini 29. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık skorla alan siyah-beyazlı, ligde 5 hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligde kalmak için 42 puanlı Gaziantep FK ve 30 puanlı Çaykur Rizespor'la ligi aynı puanda bitirmesi gereken Altay, yarın İzmir'deki Göztepe-Çaykur Rizespor maçının sonucuna göre ligden düşebilir.

Çaykur Rizespor'un yarınki maçta puan kaybı yaşanması halinde Altay'la Çaykur Rizespor'un bitime 3 hafta kala lige veda etmesi kesinleşecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10 dakikada Altay öne geçti. Zeki Yıldırım'ın savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası içine giren Kappel'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.

28. dakikada Thiam'nın pasında ceza sahası dışından Thaciano'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına içene gönderdiği topa kafayla vuran El Kaabi'nin şutu üstten dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Benzia'nın savunma arkasına gönderdiği topta ceza sahası içerisinde Diouf, kontrol etti. Diouf'un şutunda kaleci Lis'ten dönen topu Altay savunması uzaklaştırdı.

62. dakikada Kappel'in sol kanatta ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe çarptı. Dönen topu Hataysporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

75. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

85. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Diouf'un kafayla kala alanına indirdi. Yere çarparak yükseklik kazanan meşin yuvarlağa kafayla vuran El Kaabi, topu filelere gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

87. dakikada Lobjanidze’nin soldan ortasında topu alan Bertuğ Özgür Yıldırım ceza sahasına doğru çevirdi, El Kaabi’nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu, ancak bu gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Mücadeleyi Altay 1-0 kazandı.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Albulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 39 Benzia), Ribeiro, El Kaabi, Saint-Louis, Diouf

Altay: Lis, Björkander, Thiam, İbrahim Öztürk, Kazımcan Karataş, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel,

Gol: Dk. 10 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay) Dk. 44 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)