Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğunu resmen ilan etti.

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.

2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu TRABZONSPOR! pic.twitter.com/kOVCBMrghV — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 30, 2022

Abdullah Avcı'dan bir ilk

15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapan teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavililerle şampiyonluk sevinci yaşayarak teknik adamlık kariyerinde bir ilki yaşadı.

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştırdı. Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Trabzon dışından ilk teknik direktör

Abdullah Avcı, Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatan, ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam olarak tarihe geçti.

Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, böylelikle 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakaladı.

6 şampiyonluk 'yerlinin yerlisi' ile

Trabzonspor, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı.

Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer döneminde mutlu sona ulaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Anadolu'dan 11 sezon sonra

Ligde şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı olarak şampiyonluğa ulaştı.

En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.