Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool deplasmanda kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de 35. haftanın açılış maçında Liverpool, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.
Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, haftaya 9. sırada başlayan Newcastle United'a konuk oldu.
Liverpool, Keita'nın 19. dakikada kaydettiği golle sahadan galip ayrıldı.
Ligdeki yenilmezlik serisini 15 karşılaşmaya, puanını ise 82'ye çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Newcastle United ise 43 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig Liverpool
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