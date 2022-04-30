Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Ligde puanını 77'ye yükselten bordo-mavililer, 68 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nda taraftarının büyük desteğiyle oynadığı karşılaşmada Karadeniz ekibine şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Cornelius, 63. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.

Konuk takımın gollerini 52. dakikada Ndao ve 80. dakikada Wright attı. 57. dakikada Fredy'nin kullandığı penaltı atışını Uğurcan Çakır kurtardı.

Maç son anlarda durdu

2-2 berabere devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında maçın bittiğini düşünen taraftarlar, sahaya girdi.

Statta yapılan anonsun ardından taraftarlar sahadan tekrar tribünlere döndü. Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular da çıkış tünelinden oyuna geri döndüler.

Karşılaşma yaklaşık 5 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Maç sonunda büyük sevinç

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı.

Bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları, 37 sezon sonra gelen şampiyonluk sonrasında sahada büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar, tribünlerden ayrılarak yoğun güvenlik önlemlerine karşın sahaya girdi.

[Fotoğraf: AA]

Futbolcularla sevinçlerini yaşamak isteyen taraftarlar, sahanın tamamını doldurdu.

Taraftarlar, ellerinde meşaleleri yakarken horon oynayarak şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar kale fileleri ve korner direklerini anı olarak söktü.

4 bakan karşılaşmayı izledi

İki takım arasında oynanan karşılaşmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, protokol tribününden karşılaşmayı izledi.

[Fotoğraf: AA]

Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı.

Maçın son anlarında bordo-mavili taraftarlar mücadelenin sona erdiğini düşünerek sahaya girince, maç kısa bir süre durmak zorunda kaldı.

Taraftarların sahanın dışına çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordo-mavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor kafilesi 40 dakikaya stadyuma ulaşabildi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 18.15'te otobüsle karşılaşmanın oynanacağı Medikal Park Stadı'na hareket eden Trabzonspor kafilesi, taraftarların ilgisi ve yoğun trafik nedeniyle yaklaşık 40 dakika süren yolculuğun ardında stadyuma ulaştı.

Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüsü, araçlarıyla konvoy oluşturan bordo-mavili taraftarlar da eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Yol üzeri ve stadyum çevresinde bekleyen taraftarlar da takımlarını desteklediler. Kafileyi taşıyan otobüs, stadyum yakınında meşale yakan ve sevinç gösterinde bulunan taraftarların ilgisi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Kafilenin stadyuma gelişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada Fernando'nun pasında, ceza alanı içinde Wright, kaleci Uğurcan Çakır'dan kurtardığı topu filelere gönderdi ancak bu oyuncu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

42. dakikada Ndao'nun ceza alanı içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Cornelius'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Boffin, tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 51. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Wright'ın pasında Hamsik'in müdahale etmeye çalıştığı top Ghacha'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında altı pas içinde Ndao, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

55. dakikada Siopis, ceza alanı içinde Ndao'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Fredy'in kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi.

GOL - 63. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün şık pasında Dorukhan Toköz, yerden sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

78. dakikada Adriano'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

GOL - 80. dakikada konuk takım tekrar beraberliği sağladı. Güray Vural'ın ceza alanı dışından şutunda, top Wright'ın önünde kaldı. Bu futbolcu da altı pas içinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2.

Maçın uzatma dakikaları oynanırken, bir grup taraftar karşılaşmanın sona erdiğini sanarak sahaya girdi. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma yapılan anonsun ardından taraftarların sahadan çıkması sonrası tekrar başladı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Denswil (Dk. 86 Serkan Asan), Puchacz, Siopis (Dk. 59 Bakasetas), Hamsik (Dk. 72 Berat Özdemir), Visca, Abdulkadir Ömür, Djaniny (Dk. 73 Kouassi), Cornelius (Dk. 86 Koita)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar), Veysel Sarı, Naldo (Dk. 87 Kudryashov), Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 46 Ghacha), Adriano (Dk. 87 Floranus), Wright

Goller: Dk. 3 Corneilus, Dk. 63 Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Dk. 52 Ndao, Dk. 80 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Visca, Dk. 66 Hamsik, Dk. 90+3 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 43 Veysel Sarı, Dk. 57 Naldo, Dk. 90+3 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)