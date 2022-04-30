Karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Trabzonspor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin girişimleriyle, Digiturk'ün karşılaşmayı dev ekranlardan ücretsiz yayınladığı Avni Aker Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Oruçlarını açtıktan sonra alana toplanan yaklaşık 30 bin kişi, karşılaşmanın başlaması ile takımlarına destek verdi.

Birçok taraftarın, çocuklarının da maçı rahat şekilde izleyebilmeleri için omuzlarında taşıdığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar, bordo-mavili takımın 3. dakikada Cornelius'un golü ile 1-0 öne geçmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Meşale yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarına destek oluyor.