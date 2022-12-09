Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 22:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Brezilya'da Tite istifa etti
[Fotograf: Reuters]
Brezilya Teknik Direktörü Tite görevinden ayrıldığını açıkladı.
Brezilya Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan'a penaltılar sonucu 5-3 kaybederek turnuvaya veda etti.
Bu sonuçla Brezilya'da teknik direktör Tite görevinin sona erdiğini duyurdu.
Etiketler: Katar Dünya Kupası Brezilya
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