Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Burak Bekaroğlu ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandı.
Oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığına yer verilen açıklamada, "Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
#Transfer— Hatayspor (@Hatayspor_FK) December 9, 2022
Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Burak Bekaroğlu
Daha önce Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.
Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz #AtakaşHatayspor pic.twitter.com/gaNIhuK3Fz
Etiketler: Hatayspor Transfer Haberleri
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