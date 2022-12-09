Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Golbol Şampiyonası'nda milli takımlar galibiyetlerine devam etti
Dünya Golbol Şampiyonası'nda Türkiye kadın ve erkek milli takımları, ikinci maçlarını da kazandı. Türkiye kadınlarda Cezayir'i, erkeklerde ise Portekiz'i farklı yendi.
Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen organizasyonda, paralimpik oyunlarında daha önce iki kez altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Cezayir'le karşılaştı. Rakibini 12-2 yenen ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Erkeklerde ise Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi Portekiz'le karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibini 13-4 yendi ve 2'de 2 yaptı.
Şampiyonada Türkiye yarın kadınlarda Danimarka, erkeklerde ise Brezilya'yla mücadele edecek.
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