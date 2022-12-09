Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen organizasyonda, paralimpik oyunlarında daha önce iki kez altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Cezayir'le karşılaştı. Rakibini 12-2 yenen ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Erkeklerde ise Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi Portekiz'le karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibini 13-4 yendi ve 2'de 2 yaptı.

Şampiyonada Türkiye yarın kadınlarda Danimarka, erkeklerde ise Brezilya'yla mücadele edecek.