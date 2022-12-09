Ligue 1'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve üst sıralarının gerisinde kalan Lyon'un yeni sahibi kısa süre içerisinde belli olacak.

Lyon'dan yapılan açıklamaya göre, kulübün çoğunluk hisselerini satın almak isteyen Eagle Football yatırım grubundan güvence alındı.

Grubun yatırımcılarında John Textor da daha önce üç kez ertelenen satın alma işlemini tamamlayacağını ve anlaşmayı kısa süre içerisinde tamamlayacağını doğruladı.

Lyon'un yeni sahibi olması beklenen Eagle Football, 39.2 milyon hisse ve hisseye çevrilebilen 789 bin 824 tahvil için 327.4 milyon euro ödeme yapaca, kalan hisseler içinse ihale teklifi yapacak.

John Textor'ın Botafogo, Crystal Palace ve Belçika 2. lig ekibi Molenbeek'de hissesi bulunuyor.