Mesut Özil, Ronaldo ile ilgili yaptığı paylaşımda ''Ronaldo 38 yaşında, bir sezonda 50 gol atamamasının nesi sürpriz? Futbolseverler onu 20 sene üst düzey futbol oynarken izlediği için mutlu olmalı." ifadelerine yer verdi.

İki yıldız Real Madrid'de başarıdan başarıya koşmuş önemli işlere imza atmışlardı.