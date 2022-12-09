Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Hırvatistan ile Brezilya, Education City Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.

İki takımın da rakip kalede etkili olamadığı ilk yarıda Brezilya sol, Hırvatistan ise sağ kanattan pozisyon üretmeye çalıştı. Bu bölümde Brezilya'nın 5 şutundan 3'ü isabetli olurken, Hırvatistan'ın ise yaptığı 3 vuruşun hiçbiri kaleyi bulmadı.

#ÖZET | HIRVATİSTAN TARİH YAZDI!



Sambacılar'ı penaltılarla eve yolladılar…



2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi golsüz, uzatma bölümü 1-1 biten maçta Hırvatistan penaltılarla Brezilya'yı eledi ve yarı finale yükseldi.



İşte maçın özeti: pic.twitter.com/suXw1zuxQk — TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya ise Brezilya etkili başladı. 47. dakikada Militao'nun ceza sahası içinin sağından kale alanına çevirdiği topa Gvardiol'un ters vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

55. dakikada Richarlison'un ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Neymar'ın sert şutunda meşin yuvarlak, Livakovic'den döndü.

66. dakikada Rodrygo'nun ceza sahasına pasında savunmadan seken topu altıpasın solunda önünde bulan Paqueta, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Richarlison'un pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Neymar'ın sol çaprazdan şutunda açısını kapatan Livakovic yine gole izin vermedi.

Brezilya, ikinci yarıda birçok pozisyona girmesine rağmen kaleci Livakovic'i geçmeyi başaramadı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

[Fotoğraf: AA]

Uzatma bölümü

Sambacılar, 105+1. dakikada yıldız oyuncusu Neymar'ın golüyle öne geçti.

Neymar, önce Rodrygo sonra da Paqueta ile yaptığı verkacın ardından ceza sahası içinde topla buluştu. Yıldız futbolcu, kaleci Livakovic'i de geçerek dar açıdan yaptığı şık vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Hırvatistan, 117. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Orsic'in pasında penaltı noktasının gerisindeki Petkovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta Marquinhos'a da çarparak yön değiştiren top, ağlara gitti: 1-1.

Karşılıklı gollerin ardından müsabakanın uzatma bölümü 1-1 tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

GOOOLL!! NEYMAR'DAN TARİHİ GOL!! BREZİLYA UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ... pic.twitter.com/YfW0nth1T7 — TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022

Penaltı atışları

Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic topu ağlara gönderdi. Brezilya'da ise Casemiro ile Pedro fileleri havalandırırken, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltı atışından faydalanamadı.

Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı. Rusya 2018'in ikincisi Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Favorisi olarak gösterildiği turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya ise taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

GOOOLL!! PETKOVIC!! HIRVATİSTAN BERABERLİĞİ YAKALADI, STAT YIKILDI... pic.twitter.com/os4k7RGzO7 — TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022

Neymar Pele'yi yakaladı

Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, efsane futbolcu Pele'nin rekoruna ortak oldu.

Milli takım kariyerinde 77. kez ağları havalandıran Neymar, en fazla gol atan Brezilyalı futbolcular listesinde zirvede yer alan efsane futbolcu Pele'yi yakalamayı başardı.

MARQUINHOS PENALTIYI KAÇIRDI BREZİLYA ELENDİ HIRVATİSTAN YARI FİNALDE!! pic.twitter.com/s3F7AGCLa5 — TRT Spor (@trtspor) December 9, 2022

[Fotoğraf: Reuters]

Livakovic'den kritik kurtarışlar

Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic, ikinci yarıda yaptığı önemli kurtarışlarla takımının yarı finale çıkmasında başrol üstlendi.

Livakovic, Brezilya'nın 47, 55, 66 ve 76. dakikada geliştirdiği ataklarda kalesinde devleşerek gole izin vermedi. Penaltılarda da bir kurtarışa imza atan Livakovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Livakovic, Hırvatistan'ın Japonya'ya üstünlük sağladığı son 16 turunda da seri penaltı atışlarında 3 kurtarış yapmış ve takımının çeyrek finale çıkmasını sağlamıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hırvatistan'ın çeyrek final yolu

F Grubu'nda Fas, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı mağlup ederek 5 puan topladı. Hırvatistan, 7 puanlı Fas'ın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda geçerek son 8 takım arasında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Brezilya'nın çeyrek final yolu

G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Brezilya, aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde yer alarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Sırbistan'a 2-0 ve İsviçre'ye 1-0 üstünlük kuran "Sambacılar", Kamerun'a 1-0 kaybetti. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Güney Kore 4-1'le rahat geçerek Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Education City

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Gary Beswick.

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Sosa (Dk. 110 Budimir), Gvardiol, Kovacic (Dk. 105 Majer), Modric, Brozovic (Dk. 114 Orsic), Pasalic (Dk. 72 Vlasic), Juranovic, Perisic, Kramaric (Dk. 72 Petkovic).

Brezilya: Alisson, Danilo, Silva, Marquinhos, Militao (Dk. 106 Sandro), Casemiro, Paqueta (Dk. 106 Fred), Richarlison (Dk. 84 Pedro), Neymar, Raphinha (Dk. 56 Antony), Junior (Dk. 64 Rodrygo).

Sarı kartlar: Dk. 25 Danilo, Dk. 68 Casemiro, Dk.77 Marquinhos (Brezilya), Dk. 31 Brozovic, Dk. 117 Petkovic (Hırvatistan)

Goller: Dk. 105+1. Neymar (Brezilya), Dk. 116 Petkovic (Hırvatistan)