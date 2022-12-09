Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 9-16 Aralık tarihlerinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak olan eMilli Takım, eNations Cup öncesi son hazırlıklarını tamamlamak için bir araya geldi.

eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve eMilli Takımlar Sorumlusu Erol Ertunç Tuna gözetiminde 8 gün sürecek olan kampta, Mert Altıntop (Parla eSpor), Kaan Tüzün (Galatasaray), Emirhan Erdem (Team Demiral) ve Berk Turan (Fire Flux) yer alacak.

FIFA ve EA Sports'un ortaklaşa düzenlediği eNations Cup Avrupa Elemeleri D Grubu'nda eMilli Takım, 15-16 Aralık tarihlerinde Danimarka, Portekiz, Bosna Hersek ve Norveç ile mücadele edecek. eMilli Takım maçları, TFF Youtube ve Twitch TFF1923 kanallarından canlı yayımlanacak.