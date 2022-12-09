Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık Cumartesi günü Portekiz ile oynayacakları maç öncesinde FIFA Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Bir planımız var ve sürpriz yapmaya çalışacağız"

47 yaşındaki teknik adam ülkesi ve takımıyla gurur duyduğunu belirtti.

"Biz elit takımlarla oynamaya alışkınız. Bir planımız var ve sürpriz yapmaya çalışacağız. Hedefimize odaklanmamız ve maç ilerledikçe daha iyi olmamız gerekiyor. Pozitif havayı hissediyorsunuz. Portekiz'e saygı duyuyoruz, harika forvetleri var. Ama onlar da bizim zorlu bir rakip olacağımızı biliyorlar."

Regragui, yorgunluk ve sakatlıklardan şikayet etmeyeceklerini vurguladı.

"Arkamızda Afrika ve Arap halkı var. Bu çok önemli ama biz önce Fas için oynuyoruz. Kim oynarsa oynasın, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve mazeret üretmeyeceğiz."

Regragui, Fas'ın başarısının etkileriyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Fas halkını birleştiriyoruz. Bu, para ve şampiyonluktan daha önemli. Ancak biz kazanmak ve turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek için buradayız."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fernando Santos: Artık Ronaldo'yu rahat bırakmanın zamanı geldi

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer almayan Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmak istediğine ilişkin çıkan iddiaları yanıtladı.

"Ronaldo her zaman ilk 11'de başlamaya alışkın olduğu için bu durumdan memnun kalmadı. Bana 'Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musun?' dedi. Düşüncelerimi açıkladığım açık bir konuşma yaptık. Tabii o da bunları kabul etti. Bence artık Ronaldo'yu rahat bırakmanın zamanı geldi. O bana milli takımdan ayrılmak istediğine ilişkin hiçbir şey söylemedi. Bence artık bu polemiklere son vermeliyiz."

Fernando Santos, Fas ile çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına vurgu yaptı.

"Fas çok güçlü bir takım. Chelsea, PSG ve Bayern Münih'te oynayan oyuncularla son derece iyi organize olan bir ekip. Buna çözüm bulmak zorundayız. Bizim için kolay olmayacak. Korkmadan ve özgüvenli bir şekilde oynamalıyız. Eğer bunu başarırsak kazanacağımıza ve yarı finale yükseleceğimize eminim. Fas'ı son maçlarında çok tutkulu gördüm. Onlara karşı iyi mücadele etmeliyiz."