Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor'un Antalya kampı tamamlandı
Trabzonspor, 10 Aralık Cumartesi günü Kocaeli'nde Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını Antalya kampında tamamladı.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya’da kampa giren Trabzonspor, son idmanını yaparak kampı tamamladı.
Bordo mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında pas, 5’e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç yaptı.
Karadeniz ekibi, 10 Aralık Cumartesi günü Kocaeli’nde İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa ile saat 18.00’da hazırlık maçı oynayacak.
Bordo mavili takım maç sonrasında kente dönerek Süper Lig’in 15’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.
Etiketler: Trabzonspor
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