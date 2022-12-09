Üniversitenin Milli İrade Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Protez ve Ortezde İnovasyon Sempozyumu'na, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, milli sporculardan Bülent Çetin, Ömer Güleryüz, Okan Şahiner, Kemal Güleş, Muhittin Kurt ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü İbrahim Aydınlı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Osman Çakmak, vatanın milli birliği ve beraberliği için bedel ödediklerini ama Türkiye'yi sporda temsil ettiklerini için çok gururlu olduklarını söyledi.

Çakmak, kendilerinden çok daha fazla bedel ödeyen ailelerin olduğunu dikkat çekti.

"Bir anne düşünün, gözünden sakındığı evladının iki gözünü iki ayağını bu vatan için feda etmiş, daha 20 yaşında ya da 25 yaşında. Bu anneler dururken biz de bir ayak feda etmişiz ve akabinde ülkemize bir dünya kupası kazandırmışız, çok mu? Az bile yapmışız."

Çakmak, son dünya şampiyonu olarak öğrencilerle bir araya geldiklerini için çok mutlu olduklarını aktardı.

"Değerli rektörümüz, dernek başkanımız ve bu organizasyona bizi davet eden değerli hocalarım ve siz öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sempozyumda güzel proje ve fikirler çıkar. İnşallah bu protezlerimizi yurt dışına mahkum olmadan buradan sizlerin projeleri sayesinde sağlayacağız. Sizleri çok seviyorum."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Protez-Ortez Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bahar Anaforoğlu Külünkoğlu ise bugün ve yarın çok önemli fikir ve projelerin konuşulacağını söyledi.

Külünkoğlu, sempozyumla bir farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

"Bugün burada kendi uzmanlık alanım olan protez ve biyomekaniği alanında bilimsel çalışma ve yayınların, teknojilerini tartışılacağı bir bilimsel toplantı düzenledik. Bu toplantıda çok değerli çok kıymetli son dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'mız açılışımıza katıldı. Bizleri onurlandırdılar. Salonumuz 600 kişi olmasına rağmen 750 kişi katılım sağladı. Sırf Ampute Milli Takımı'mızı izlemek için çok sayıda öğrencimiz geldi. Farkındalık oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ederim."