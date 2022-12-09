Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular 2 altın, 2 bronz madalya kazandı
İtalya'da düzenlenen 30. Uluslararası Masa Tenisi Transalpine Trophy&Akdeniz Kupası'nda milli sporcular 2 altın, 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Biella kentinde yapılan organizasyonda 13 yaş altı bireyselde Nil Başaran, karışık çiftlerde Görkem Öçal-Nil Başaran'dan oluşan milliler altın madalya elde etti.
Bireyselde Kenan Eren Kahraman ve karışık çiftlerde Kenan Eren Kahraman-Buse Koçak ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu.
MİLLİ TAKIMIMIZDAN MADALYA YAĞMURU...— Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (@masatenisifed) December 9, 2022
6-9 Aralık 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Biella kentinde yapılan 30.İnternational Table Tennis Transalpine Tropy&Mediterranean Cup 2022 turnuvasında Madalya yağmuru ???????? pic.twitter.com/p4rvB9VLix
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