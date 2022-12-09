Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Biella kentinde yapılan organizasyonda 13 yaş altı bireyselde Nil Başaran, karışık çiftlerde Görkem Öçal-Nil Başaran'dan oluşan milliler altın madalya elde etti.

Bireyselde Kenan Eren Kahraman ve karışık çiftlerde Kenan Eren Kahraman-Buse Koçak ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu.