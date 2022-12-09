Galatasaray Kulübü ile gayrimenkul yatırım şirketi Nevita arasında Mecidiyeköy'de yer alan gayrimenkul projesiyle ilgili iş birliği anlaşması töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün itibarıyla 2,2 milyar lira kredi borcumuz var Bankalar Birliğine. Galatasaray günde 1 milyon liraya yakın faiz ödüyor. Bu şartlarda kulübün istenen seviyeye gelmesi, sürdürülebilir sportif başarı yakalaması mümkün değil." dedi.

İş birliği anlaşmasına ilişkin tören Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal'ın katılımıyla Nef Stadı'nda gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Dursun Özbek, göreve başladıkları ilk gün söylediği gibi, öncelikli amaçlarının, Galatasaray'ın mali açıdan güçlü, sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmek olduğunu belirtti.

"Bu çalışmalarımızdan birisi de Mecidiyeköy'deki gayrimenkulümüzün geliştirilerek değerlendirilmesi. Bu projeyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmanın ilk adımını atacağız."

Bu projelerinin ayrıca Kemerburgaz ve Florya projeleri için de büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Özbek, global bir gayrimenkul şirketiyle çalışmalarının çok önemli olduğunu ve "Leo" adlı projelerinin Galatasaray'a yakışan "aslan gibi" bir proje olacağını dile getirdi.

Özbek, 17 Aralık'ta bu projeyle ilgili büyük çaplı bir tanıtım yapacaklarını ve tüm Galatasaraylıların buna önemli bir yatırım fırsatı olarak bakmaları çağrısında bulundu.

Özbek, projenin mali değeriyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

"Yatırım miktarı takribi 100-150 milyon lira arasında değişir. Kesin bir rakam söylemek mümkün değil ama Faruk Akbal bey açıkladı; burası çok güzel, önemli bir rezidans olacak. Dolayısıyla hak ettiği bir harcamada bulunacağız dekorasyon ve işletme sistemiyle. Herkesin tercih edeceği, herkes için de güzel bir yatırım fırsatı olacak. Galatasaray'ın bugünkü mali yapısı itibarıyla buraya nasıl gücü yetecek, gibi bir soru akla gelebilir. Kimse merak etmesin, bunun projesi yapıldı, titiz çalışıldı. Erden Timur bu projeye finansman, mimarlık ve proje takibi konularında büyük katkı veriyor. Genel kurul üyelerine söz verdiğimiz şekilde, bu proje gerek takibi açısından gerekse açık ihaleler suretiyle daha önce söz verdiğimiz şekilde hayata geçecektir. Gecikme söz konusu değildir. En kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz. Projenin bir an evvel satılması ricasında bulunduk. Bu proje, Galatasaray'ın finansal yapısını güçlendirmek, özellikle Bankalar Birliği ile olan kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi için bize büyük fayda sağlayacak."

"En az 1 milyar liralık bir sermaye olacak"

Başkan Dursun Özbek, bu projeden ne kadar gelir bekledikleri yönündeki bir soruya karşılık da, Faruk Akbal'ın, "En az 1 milyar liralık bir sermaye olacak" dediğini hatırlatarak, Galatasaray'ın da bir kısım harcamalar yapacağını, Akbal'ın harcamalardan sonra Galatasaray kasasına girecek minimum paradan bahsettiğini, satışların olmasıyla kademe kademe Galatasaraylılara ve genel kurul üyelerine bilgi aktaracaklarını ve açıkladıkları gibi şeffaf davranacaklarını ifade etti.

Özbek, Galatasaray'ın bugün itibarıyla ağır bir borç yükü altında olduğu uyarısı yaptı.

"Bankalar Birliği, Galatasaray'ın borç durumunun rakiplerinden daha iyi olduğunu söyledi. Bizim rakiplerimize oranla en iyi olmamız mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına gelmiyor. Elbette Galatasaray, her zaman en iyisi olmak zorunda. Bugün itibarıyla 2,2 milyar lira kredi borcumuz var Bankalar Birliğine. Galatasaray günde 1 milyon liraya yakın faiz ödüyor. Bu şartlarda kulübün istenen seviyeye gelmesi, sürdürülebilir sportif başarı yakalaması mümkün değil. Buradan çıkış için de mevcut gayrimenkulleri değerlendirmek suretiyle, eğer bugünkü durumuyla satmaya kalksak borcumuzu kapatmıyor. Onun için biz şunu tercih ettik; yönetim olarak dedik ki, elimizdeki gayrimenkulleri geliştirelim. Farklı bir boyut ortaya çıkıyor o zaman. Geliştirirken çok önemli iş ortaklarına da ihtiyaç duyuluyor. Burada Nevita şirketi, en önemli aktörlerden biri."

"Mecidiyeköy projesinde, Nevita'nın katkılarıyla borcumuzun aşağı yukarı yarıya yakın kısmını kapatabileceğimiz bir operasyon yapıyoruz. Gelir fonunun süratle geleceğini umuyorum. Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile yaptığımız anlaşma gereği Galatasaray kasasına düşen her kuruş borcu kapatmaya gidiyor. Onları ikna ettik, Galatasaray bu faiz dönemindeki bazı avantajlardan yararlanarak, gelen paranın kuruşuna dokunmayacak. Bu paranın daha büyük seviyeye gelmesi mümkün, bunları hepsini planladık. Projeden alınacak fonun yarısını Bankalar Birliği kredi borcumuzun ana parasını kapatması için ödedikten sonra borcumuz yarı yarıya azalacak. Diğer yarısı da Florya, Kemerburgaz projelerimize destek verecek fon olarak kullanılacak. Bunların hepsi planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Borcun tamamı Florya projesiyle kapanacak"

Özbek, borcun yarısını kapattıktan sonra durmayacaklarını, diğer projelerini de tamamlama yoluna gideceklerini belirtti.

"Mecidiyeköy'den gelen para borcun tamamının kapatılmasına yetmez. Florya'da yapacağımız projeyle olacak borcun tamamını kapatılması. Sadece kapatma değil, kulübün 30-40 sene finansal bağımsızlığını sağlayacak projeler yapıyoruz. Paralarla altyapı, yeni gayrimenkul edindirme, branşları destekleyici bir gayret olacak. Ana para her zaman sabit kalacak. Gelen yönetimler para getirisiyle mevcut faaliyetlerini sürdürebilecek. Mecidiyeköy projesi bize motor olacak, önümüzü açacak, kaynak olacak bir proje."

Özbek, Galatasaray'ın projelerini hayata geçirmek zorunda olduğunu ve tesisleşmede bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini de vurguladı.

"Burada 186'ya yakın bir gayrimenkul var. Galatasaray içinden 186 yatırımcı çıkması lazım. Çünkü burası Galatasaray'ın malıdır, Galatasaray'a yakışan bir yerdir. Değerli Galatasaraylıları da burada yatırım yapmaya davet ediyorum."

"Finansal yapı ihtiyacımız bütün kulüplerden daha fazladır, çünkü Galatasaray'ın bir misyonu var"

Dursun Özbek, arazinin değerlendirilmesinde geç kalınıp kalınmadığı yönündeki soruya karşılık, buranın daha önce planlanıp akamete uğradığını hatırlattı.

Özbek, arazinin değerlendirilmesinde geç kalındığını vurguladı.

"Finansal yapının, sürdürülebilir sportif faaliyetlere yetmediği artık ortaya çıktı. Getirinin giderek düştüğü bir dönemde bir an evvel bu borç yükünden kurtulma gereği var. Bütün spor kulüplerinin bu şekilde düşünmesi gerekir. Finansal yapı ihtiyacımız bütün kulüplerden daha fazladır, çünkü Galatasaray'ın bir misyonu var. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren ilk kurum Galatasaray. Avrupa ile rekabet ve onları yenmek üzere bir misyonumuz var. 17'ye yakın amatör branş, 2 bine yakın amatör sporcumuz var. Bunun harcamalarından şikayet etme durumunda değiliz. Bunu yapmak için elbette ki finansal yapıyı güçlendirmemiz lazım. Galatasaray'ı sadece bir futbol kulübü olarak değerlendiremezsiniz."

Özbek, faaliyet dışı alanlarda da kulübe gelir üretmek zorunda olduklarına dikkat çekti.

"Ciddi çalışmalarımız olabilir çok çeşitli alanda. Galatasaray'ın marka değerini her işe yansıtmak değerli. Mali yapıda bağımsızlığa kavuşmayı diliyoruz. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Sevgi iklimi içinde hareket etmemizin gereği var hep birlikte. Artık zaman o zaman. Buradan öteye daha köy yok. Hep beraber olacağız ve yansımasının ne kadar büyük olduğunu da hep beraber göreceğiz."

Faruk Akbal: Nitelikli yatırımcıları projelerle buluşturuyoruz

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da, tarihi bir imzaya şahitlik ediyor olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"9 yıllık şirketiz. Doğrudan ya da dolaylı yatırımlarla 2 milyar dolar üzerinde Türkiye'ye döviz girişi sağladık. Nitelikli yatırımcıları projelerle buluşturuyoruz. Bu iş birliği güzel bir örnek. Global sermayeden Galatasaray'ın istifade etmesini ve kulübün finansal gücüne katkı sağlamak istiyoruz. Başkanın koyduğu vizyon heyecan verici. Finansa büyüme, bağımsızlık açısından doğru bir vizyon. Bizler de elimizden gelen tüm gayreti, bu vizyona erişebilmek için seferber ediyor olacağız."