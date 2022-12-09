Edirne Olimpik Yüzme Havuzundaki şampiyonaya Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Çeşitli kategorilerde kulaç atan yüzücüler kürsüye çıkmak için mücadele ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Masterlar Sorumlusu Umut Gözen, şampiyonanın 3 gün süreceğini belirtti. Gözen, yerli ve yabancı sporcuların 3 gün boyunca mücadele edeceğini ifade etti.

"Hepsini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bakanlık temsilcilerine, Valiliğe, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. 3 gün boyunca başarılı bir müsabaka gerçekleştirmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç de olimpik yüzme havuzunun açıldığı günden bu yana önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını anlattı.

Şampiyonanın uluslararası düzeyde bir şampiyona olduğunu dile getiren Dinç, gün içerisinde derece alan sporculara madalyalarını verdiklerini de kaydetti. Şampiyona 11 Aralık'taki müsabakaların ardından sona erecek.