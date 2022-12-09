Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Kısa Kulvar Dünya Şampiyonası'nın 13-18 Aralık'ta Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenleneceğini söyledi.

Yalçın, organizasyonda Türkiye'yi "taçlandırmayı" hedeflediklerini belirterek, olimpik kadrodaki sporculara "kayda değer" imkanlar sağladıklarını ve bunu artık "sistem olarak" diğer federasyonların da uygulamaya başladığını dile getirdi.

Olimpik havuzdaki sporcuların neye ihtiyacı varsa terapi, psikolojik destek, fitness, yarışmaya kadar bütün imkanların sağlandığını vurgulayan Erkan Yalçın, "Öncesinde zaten kamplarına da gittiler, yarışlarını da yaptılar. Hazırlanmaları gereken noktalarda gerçekten hazırlıklarını yaptılar." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yüzme federasyonunun bugüne kadar çok ciddi bir değişimin yaşadığını dile getirdi.

"2022'nin son yarışında ülkemizi en güzel şekilde taçlandırmaya devam etmek istiyoruz. Hazırlıklarımız, milli takım gayet iyi gidiyor. Bir aile gibi uyum içinde ülkemize yakışır şekilde hareket ediyorlar. Avustralya'da çok sayıda yarı final, final ve madalya hedefimiz vardır. Yüzme gerçekten zordur. O atlama taşına çıktığınız zaman farklı oluyorsunuz. O anki psikolojiyi biz bilmiyoruz. Çocuklarımız ellerinden gelini en iyi şekilde yapacaktır. Antrenörlerimizin onları profesyonel şekilde hazırladıklarını yerinde gördüm. Son söz onlarındır. Bizi mutlu edeceklerini düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA / Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın]

"İnandığımız noktadayız"

Yalçın, Peru'da düzenlenen dünya gençler şampiyonasında milli sporcuların bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'yi madalyayla taçlandırdığını, Merve Tuncel'in "altın kız, en kıymetli sporcu" seçildiğini, yüzmedeki bu başarıların devam edeceğini söyledi.

"Asıl hedefimiz ve gayemiz milletimize yakışır şekilde yüzmeyi ihya ve inşa noktasında ne yapmamız gerekiyorsa bunları yapıyoruz. Bunlar devam edecek. Güzel bir ivme kazandı, burası aile oldu. Her şeyden daha önemlisi burada kendi insanımıza güvenmekti inanmaktı. Onlara bu imkanları verdiğiniz zaman sonucunda böyle başarıların çıkacağına inanıyorduk ve inandığımız noktadayız. Tarihte ilkleri yapmaya devam ediyorlar."

Yalçın, Türkiye'de yüzme sporunun hızla geliştiğini vurguladı.

"Biz de federasyon olarak kurumsal anlamda gelişiyoruz. Memleketimize, milletimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her şekilde burada bir kurumsallık var. Bakanlık ve Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destekler ve milletimizden aldığımız cesaret bizi bu noktalara taşıyor. 2022 yılı bizim için güzel geçti. Önümüzde Paris olimpiyatları var. Yüzmede gidebileceğiniz son nokta olimpiyatlardır. Öncekinde 9 sporcu, 17 kota, 2 davetle ülkemizi temsil ettik amacımız aynı sayıyı koruyarak yarı final ve final hedefli olmaktır."