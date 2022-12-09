Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyona; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'dan 209 sporcu kürsü mücadelesi verecek.

Kızlar ve erkekler kategorisindeki organizasyon, 11 Aralık Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.