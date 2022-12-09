Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskrimde Yıldızlar Epe Türkiye Şampiyonası Ankara'da başlayacak
[Fotograf: AA]
Eskrimde Yıldızlar 17 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası, 10 Aralık Cumartesi günü Ankara'da başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyona; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'dan 209 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Kızlar ve erkekler kategorisindeki organizasyon, 11 Aralık Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.
Etiketler: Eskrim
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