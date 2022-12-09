A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA sıralamasında yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 64'üncülüğe yükseldi.
FIFA'nın ekim ayından sonra ilk kez güncellediği dünya sıralamasına göre, puan bazında en büyük yükselişi, Türkiye (+10.23 puan) yaşadı.
Milliler, uluslararası maçlarda aldıkları başarılı sonuçların ardından toplamda 1383.24 puana ulaştı ve sıralamada 3 basamak çıkarak 64'üncülüğe yerleşti.
Sıralamanın zirvesinde 2017'den bu yana kalmaya devam eden ABD'yi, İsveç'i geçerek bir basamak yükselen Almanya, ikinci sıradan takip etti.
Sıralamanın ilk 10'unda, şu takımlar yer alıyor:
|
Sıra
|
Takım
|
Toplam Puan
|
Önceki puan
|
Puan farkı
|
1
|ABD
|
2078.5
|2087.48
|-8.98
|
2
|Almanya
|
2073.73
|2064.75
|8.98
|
3
|İsveç
|
2057.9
|2066.3
|-8.40
|
4
|İngiltere
|
2052.9
|2051.61
|1.29
|
5
|Fransa
|
2025.85
|2023.09
|2.76
|
6
|Kanada
|
2003.97
|1997.31
|6.66
|
7
|İspanya
|
2000.31
|1997.74
|2.57
|
8
|Hollanda
|
1996.79
|1994.69
|2.10
|
9
|Brezilya
|
1983.32
|1989.98
|-6.66
|
10
|Güney Kore
|
1940
|1940
|0.00
|64
|Türkiye
|1383.24
|1373.01
|10.23
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