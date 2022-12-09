Deschamps, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık Cumartesi günü İngiltere ile oynayacaklar maç öncesinde FIFA Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin ne yapacağını bilen bir takım olduğunu aktaran Deschapms, "Her maça en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Strese girmenin ve kendimizi baskı altına sokmanın bir anlamı yok. Hedefimiz yarı finale yükselmek." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, turnuvada şu ana kadar 5 golü bulunan Kylian Mbappe ile ilgili soruya yanıt verdi.

"İngiltere Kylian için hazırlık yapacaktır ama o fark yaratabilecek bir pozisyonda. Tempo maçın anahtarlarından biri. Hızlı olduğunuzda rakibin organize olmak için daha az zamanı var. Gol atmak için hızdan daha fazlası gerekiyor. İngiltere, bu alanda güçlü ve kontrataklarla çok sayıda gol attı. Ayrıca teknik beceri, gol atma kapasitesi ve duran toplarda tehlikeli olma gibi birçok özelliğe de sahipler."

Lloris'den Kane açıklaması

Basın toplantısına katılan kaleci Hugo Lloris de Tottenham'dan takım arkadaşı Harry Kane ile güçlü bir ilişkilerinin olduğunu belirtti.

"9 yıldır birlikte oynuyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Söyleyecek sadece olumlu şeylerim var. Hem kulübü hem de İngiltere için çok önemli bir oyuncu."