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Spor
AA 13.05.2023 19:48

Bowling Milli Takımı 2 gümüş madalya kazandı

Bowling Milli Takımı, San Marino'da düzenlenen Akdeniz Şampiyonası'nda iki gümüş madalya elde etti.

Bowling Milli Takımı 2 gümüş madalya kazandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, 15 farklı ülkeden 30'ar kadın ve erkek sporcunun yarıştığı şampiyonada takımlar kategorisini Fransa'nın ardından ikinci bitiren Türkiye'nin, gümüş madalya aldığı aktarıldı.

Masterlar kategorisinde ise kadınlarda Ebru Özoğluuntur'un gümüş madalya kazandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek,"Uzun bir aradan sonra kazanmış olduğumuz bu uluslararası başarı bizlere çok büyük bir motivasyon oldu. Bu başarıların devam edeceğine inancım sonsuz." ifadelerini kullandı.

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