Beşiktaş dostluk maçında Sabah FC ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftayı bay geçecek Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenler vatandaşlar yararına Azerbaycan ekiplerinden Sabah ile karşı karşıya geldi.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Weliton, Umut Meraş, Onur Bulut, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Maxim ve Muleka 11'ini sahaya sürdü. Sabah ise Imanov - Seydiyev, Ba, Irazabal, Letic, Camalov, Kashchuk, Isaev, Christian, Mickels ve Apeh 11'iyle sahadaydı.

[Fotoğraf: DHA]

Gollü ilk yarı

Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Sabah, 3 ve 5. dakikalarda Kashchuk'un golleriyle mücadelenin hemen başında 2-0 öne geçti.

Beşiktaş bu gollere 24 ve 44. dakikalarda Umut Meraş'ın golleriyle cevap verdi ve ilk yarı 2-2lik eşitlikle sona erdi. Öte yandan Sabah, 42. dakikada, Mickels ile penaltı atışından faydalanamadı.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş ikinci yarıya 5 değişiklikle başladı

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısına 5 değişiklikle başladı.

Mücadeleye daha az forma şansı bulan isimlerle çıkan Güneş; ikinci yarının başında Ersin Destanoğlu, Gedson, Hadziahmetovic, Cenk Tosun ve Aboubakar'ı sahaya sürdü.

İkinci yarıda da karşılıklı goller

Beşiktaş, mücadelenin 61. dakikasında Aboubakar'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Cenk Tosun, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Azerbaycan temsilcisinde Volkovi, 70. dakikada Ersin Destanoğlu'nun büyük hatasında topu boş ağlara gönderdi ve mücadeleye 3-3'lük eşitlik getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Bir millet iki devlet

Beşiktaş'ın Sabah'a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde de dostluk mesajları verildi.

Kale arkası tribününde Türk ve Azerbaycan bayrağının yer aldığı dev pankart asıldı. Pankartın üstünde 'Bir millet, iki devlet' mesajı da yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Bilet gelirleri depremzedelere

Öte yandan karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedeler için bağışlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan ile Türkiye takımları arasında dostluk maçları oynanmaya devam ediyor.

Daha önce Karabağ ile Galatasaray karşılaşmış ve mücadelenin bilet gelirleri depremzedeler için bağışlanmıştı. Sabah'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada da bilet gelirleri depremzedeler yararına bağışlandı.