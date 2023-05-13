Parçalı Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 13.05.2023 19:20

Beşiktaş dostluk maçında Sabah FC ile berabere kaldı

Beşiktaş, Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyası dahilinde depremzedeler yararına organize edilen dostluk maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sabah ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş dostluk maçında Sabah FC ile berabere kaldı
[Fotograf: AA]

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftayı bay geçecek Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenler vatandaşlar yararına Azerbaycan ekiplerinden Sabah ile karşı karşıya geldi.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Weliton, Umut Meraş, Onur Bulut, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Maxim ve Muleka 11'ini sahaya sürdü. Sabah ise Imanov - Seydiyev, Ba, Irazabal, Letic, Camalov, Kashchuk, Isaev, Christian, Mickels ve Apeh 11'iyle sahadaydı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Gollü ilk yarı

Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Sabah, 3 ve 5. dakikalarda Kashchuk'un golleriyle mücadelenin hemen başında 2-0 öne geçti.

Beşiktaş bu gollere 24 ve 44. dakikalarda Umut Meraş'ın golleriyle cevap verdi ve ilk yarı 2-2lik eşitlikle sona erdi. Öte yandan Sabah, 42. dakikada, Mickels ile penaltı atışından faydalanamadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş ikinci yarıya 5 değişiklikle başladı

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısına 5 değişiklikle başladı.

Mücadeleye daha az forma şansı bulan isimlerle çıkan Güneş; ikinci yarının başında Ersin Destanoğlu, Gedson, Hadziahmetovic, Cenk Tosun ve Aboubakar'ı sahaya sürdü.

İkinci yarıda da karşılıklı goller

Beşiktaş, mücadelenin 61. dakikasında Aboubakar'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Cenk Tosun, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Azerbaycan temsilcisinde Volkovi, 70. dakikada Ersin Destanoğlu'nun büyük hatasında topu boş ağlara gönderdi ve mücadeleye 3-3'lük eşitlik getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir millet iki devlet

Beşiktaş'ın Sabah'a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde de dostluk mesajları verildi.

Kale arkası tribününde Türk ve Azerbaycan bayrağının yer aldığı dev pankart asıldı. Pankartın üstünde 'Bir millet, iki devlet' mesajı da yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bilet gelirleri depremzedelere

Öte yandan karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedeler için bağışlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan ile Türkiye takımları arasında dostluk maçları oynanmaya devam ediyor.

Daha önce Karabağ ile Galatasaray karşılaşmış ve mücadelenin bilet gelirleri depremzedeler için bağışlanmıştı. Sabah'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada da bilet gelirleri depremzedeler yararına bağışlandı.

ETİKETLER
Beşiktaş Azerbaycan
Sıradaki Haber
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:05
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
19:58
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 bina yıkıldı
19:51
Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
19:31
Zelenskiy ve Meloni Roma'da savaşı görüştü
19:05
Antalya'da mayısta karla mücadele
19:00
Rize-Artvin Havalimanı 4 ayda 256 bin 371 yolcuyu ağırladı
Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı
Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı
FOTO FOKUS
TRT Haber TUSAŞ'ta
TRT Haber TUSAŞ'ta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ