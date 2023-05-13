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Spor
AA 13.05.2023 19:09

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçında rakibi Kastamonu Belediyespor'u yenen Armada Praxis Yalıkavakspor, şampiyonluğu elde etti.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu
[Fotograf: AA]

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 15-13 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmayı 33-31 kazanan Armada Praxis Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu

Maçın bitiş düğüyle şampiyon olan Armada Praxis Yalıkavakspor sporcuları, büyük sevinç yaşadı.

Armada Praxis Yalıkavakspor'dan Nika Matavs karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon takımın oyuncularına kupa ve madalyalarını, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yalıkavakspor şampiyon oldu

Oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve yakınları, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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