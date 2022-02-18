Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Yardımcı Hakemimizin 18.02.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.