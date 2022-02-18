Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Bir yardımcı hakem koronavirüse yakalandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yaptığı açıklamada bir Süper Lig yardımcı hakeminin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Yardımcı Hakemimizin 18.02.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.
Etiketler: TFF Koronavirüs
Son Haberler
- 21:27
- 21:17
- 21:13
- 20:51
- 20:50
Sıradaki Haber
Fenerbahçe ile Galatasaray maçında tribünler boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz