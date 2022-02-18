Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pasquale Sensibile: Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız
Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Sensibile, sarı-kırmızılılarda olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.
"Galatasaray’ın çok önemli tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içerisinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."
Yeni sportif direktörümüz Pasquale Sensibile: “Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız” pic.twitter.com/kpiTbH8YSn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2022
Etiketler: Galatasaray
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